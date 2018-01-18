هذا ما تضمنته رسالة العبادي لملك السعودية..

العالم - العراق

وذكر بيان اصدره المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط إن "وزير التخطيط، سلمان الجميلي سلّم الملك سلمان رسالةً خطية من رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد خلالها عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين"ـ مشيدا بـ"دور المملكة الداعم للعراق في حربه ضد الارهاب الذي كان يهدد دول المنطقة والعالم باسره" .

وأضاف أن "العبادي دعا في رسالته للملك السعودي التي نقلها الجميلي المملكة الى تقديم الدعم للعراق في اعادة الاعمار للمناطق المحررة وتحقيق التنمية اذ يحتاج العراق الى نحو ١٠٠ مليار دولار"، معربا عن امله "في ان تكون المشاركة السعودية في مؤتمر الكويت للدول المانحة الذي سيعقد من ١٤-١٦ شباط المقبل بمستوى حجم وقوة العلاقات الاخوية بين البلدين".

وتابع البيان ان "الملك سلمان اكد استعداد المملكة لتقديم كل انواع الدعم للعراق واعانته في اعادة البناء والاعمار خلال المرحلة المقبلة"، مشددا على ان "العراق يمثل عمقا اخويا واستراتيجيا للمملكة العربية السعودية".

ودعا الملك سلمان الى "مضاعفة الجهود المشتركة بين البلدين لتعويض الفرص الفائتة والانطلاق الى مرحلة جديدة تجعل من العراق انموذجا في البناء التنموي السليم"، مشيدا بـ"النصر الكبير الذي حققه العراقيون وعظمة التضحيات التي قدموها من اجل تحرير ارضهم من دنس الارهاب".