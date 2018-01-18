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طهران ترفع دعوى في لوكسبمورغ لاستعادة أصول بقيمة 4.9 مليار دولار

طهران ترفع دعوى في لوكسبمورغ لاستعادة أصول بقيمة 4.9 مليار دولار
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت البورصة الألمانية يوم الخميس إن البنك المركزي الإيراني أقام دعوى في لوكسمبورغ بحق وحدة "كليرستريم" التابعة لها سعيا لاستعادة أصول قيمتها 4.9 مليار دولار والفوائد المستحقة عليها.

العالم - ايران

تشمل الأصول المجمدة  بمزاعم الاشتباه في "تمويل الإرهاب" والتي دُفع جزء منها إلى "ضحايا"، مبلغا قيمته 1.9 مليار دولار تسلمه مدعون في الولايات المتحدة بعد أمر قضائي صادر في 2013 إضافة إلى ملياري دولار تخضع للمزيد من إجراءات التقاضي من جانب مدعين أميركيين في الولايات المتحدة ولوكسمبورغ.

وقالت البورصة الألمانية في بيان ”تعتقد كليرستريم أن الشكوى المقدمة بحقها لا أساس لها“ مضيفة ”ستتخذ كليرستريم جميع الإجراءات الضرورية والملائمة للطعن بقوة على الإدعاءات“.

ومساعي إيران لاستعادة الأموال مستمرة منذ عدة سنوات. وفي 2016 أعلنت البورصة الألمانية أنه ورد ذكرها في دعوى أميركية قد أقامتها إيران لاستعادة الأموال.

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