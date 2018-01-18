مصرع 3 عسكريين أوكرانيين في دونباس خلال يوم واحد

العالم- اوروبا

وأشار المكتب إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة 5 آخرين من عناصر الجيش الأوكراني بجروح خلال مهمة حربية في دونباس.

وقال المكتب الصحفي في بيان نشر على صفحته في فيسبوك، إن الجيش الأوكراني اضطر في حالتين لاستخدام أسلحة لا تحظرها اتفاقات مينسك.

وتزعم سلطات كييف أن "الخصم" يواصل انتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس خلال أعياد الميلاد ورأس السنة وينتهك الاتفاقات مع مجموعة الاتصال الثلاثية بقصفه مواقع الجيش الأوكراني من أسلحة تحظرها اتفاقات مينسك.

من جانبه أعلن ممثل قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن الجانب الأوكراني انتهك وقف النار 9 مرات خلال يوم واحد وقصف 4 مراكز سكنية في الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

وقال إن العدو استخدم المدفعية والهاونات والعربات القتالية المدرعة والرشاشات الثقيلة في قصف تسبب بتدمير عدة أبنية سكنية وألحق الضرر بخطوط التوتر العالي في الجمهورية.

المصدر: انترفاكس