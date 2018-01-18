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الهند تطلق صاروخا باليستيا مداه 5 الاف كيلومتر

الهند تطلق صاروخا باليستيا مداه 5 الاف كيلومتر
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الهندي، نيرمالا سيتارامان، اليوم الخميس، إطلاق بلاده صاروخا باليستيا مداه 5 الاف كيلومتر، هو الأكثر تطورا حتى الآن في سلسلة صواريخ "آغني"، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة "أخبار آسيا الدولية" الهندية (خاصة) عن سيتاراما القول "نجحنا اليوم في إطلاق الصاروخ الباليستي القادر على حمل رؤوس نووية (آغني -5) ".

وأطلقت نيودلهي الصاروخ (آغني -5) العابر للقارات من جزيرة عبد الكلام على سواحل ولاية أوديشا (شرق) عند الساعة 9:53 صباحا بالتوقيت المحلي (4:23 ت.غ).

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، كان رابع إطلاق ناجح لصاروخ (آغني ـ 5) في سلسلة تجارب امتدت لثلاث مراحل.

وأشارت تقارير إعلامية أن تجربة الإطلاق في ديسمبر ستكون الأخيرة قبل دخول الصاروخ حيز الخدمة.

من جهتها، نقلت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية (خاصة) عن مصادر دفاعية (لم تسمها) انّ تجربة الإطلاق الصاروخي اليوم، امتدت لـ19 دقيقة، قطع خلالها الصاروخ مسافة 4 الاف و900 كيلومتر.

ويبلغ طول الصاروخ 17 مترا، ويزن ما يزيد عن 50 طنا، ولديه القدرة على حمل رؤوس نووية تزن ألف و360 كيلوغراما.

وقال مسؤول بمنظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية لـ"هندوستان تايمز"، إنّ "صاروخ (آغني-5) صمم ليعود إلى الأرض بعد وصوله إلى ذروة مساره، لاستكمال رحلته نحو الهدف المحدد له، مع زيادة في السرعة بفعل الجاذبية الأرضية".

وبدأت الهند في اختبار صاروخ (آغني-5) عام 2012، تبعته 3 تجارب إطلاق ناجحة متعاقبة خلال السنوات 2013، و2015 وأخيرا في ديسمبر من العام الماضي.

ويشار أن الهند اختبرت واستخدمت عدة طرز من صواريخ "آغني" التي تعني "النار" باللغة الهندية، بينها صاروخ (آغني -1) يصل مداه 700 كيلومتر، و(آغني -2) يبلغ مداه ألفي كيلومترا، و(آغني -4) مداه بين ألفي و500 كيلومتر و3 ألاف و500 كيلومترا.

غير أنّ صاروخ (آغني-6 ) مازال قيد التطوير، و يصل مداه بين 8 ألاف و10 ألاف كيلومتر، وفق تقارير إعلامية.

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