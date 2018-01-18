السويد ترشد مواطنيها إلى كيفية الاستعداد لحرب محتملة مع روسيا!

العالم- اوروبا

وأفادت "ذا تيليغراف نيوز" أن الكتيب، الذي سيتم إرساله إلى 4.7 مليون أسرة، سوف يطلع الجمهور على كيفية المشاركة في "الدفاع الكامل" خلال الحرب وتأمين المياه والغذاء والتدفئة.

وسيعطي الكتيب الذي عنوانه العملي "إذا قامت الحرب أو الأزمة" أيضا توجيهات للتعامل مع التهديدات من الهجمات السيبرانية والإرهاب وتغير المناخ، بحسب ما ذكرت وكالة "ف ت".

وقد أدت استعادة روسيا لشبه جزيرة القرم والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى زيادة النشاط والتدريبات بالقرب من البلطيق والدول الاسكندنافية، إلى قلق عميق في السويد.

وبدأت السويد "البلد المحايد" بتغيير مسارها القائم على التخفيضات العسكرية الدفاعية، وأثارت عمليات الاقتراب التى قامت بها الطائرات والغواصات الروسية، نقاشا عاما مكثفا حول الانضمام الى الناتو.

وأجرت السويد، في سبتمبر/أيلول 2017، أكبر تدريبات عسكرية في 23 عاما، مع محاكاة للمعارك تضم 19،000شخصا من السويد والحلفاء من فنلندا والدنمارك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفرنسا والنرويج وأمريكا.

وقد صوتت البلاد في العام الماضي على إعادة التجنيد.

المصدر: سبوتنيك