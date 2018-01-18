كاميرا العالم من الميدان: 8 کم حتی مطار ابوالظهور +فيديو

العالم - مراسلون

وأفاد الزميل حسين مرتضی الذي يواكب القوات السورية في عمليات التقدم نحو المطار ان 8 كيلومترات فقط تفصل الجيش السوري عن مطار ابو الظهور.

وأضاف مرتضی: "القادة العسكريون يؤكدون استمرار العملية حتى تحرير مطار ابو الظهور بريف ادلب".

وأشار مراسل العالم ان الاتراك تفاجأوا بالعملية العسكرية للجيش السوري في ريف ادلب مؤكداً ان الضغط السياسي على الميدان، لم يترك تأثيرا على عمليات الجيش السوري في ريف ادلب.

وبين ان "تركيا تتوخى المقايضة من وراء تحشيدها العسكري قرب عفرين".

وعن وضع المجموعات المسلحة قال حسين مرتضی: "المجموعات المسلحة لديها ممر واحد باتجاه ادلب يسهل عليها الانسحاب والهرب". مضيفاً ان "القصف الحالي على التلة المقابلة يضيق الخناق على المسلحين ويقرب المشارفة على محيط مطار الظهور".



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