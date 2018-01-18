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تطبيق ينهي "معضلة" نسيان كلمات المرور!

تطبيق ينهي
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

يتولّى تطبيق Kaspersky Password Manager تخزين كل كلمة مرور بشكل آمن، إذ يكفي أن تتذكر كلمة مرور رئيسية واحدة للوصول إلى كل كلمات مرورك الفردية.

العالم - العالم الرقمي 

يبسّط ذلك التطبيق إدارة عملية الأمن لكل كلمات مرورك؛ فبفضل مخزن كلمات المرور الآمن، سيتم تخزين كل كلمات مرورك وبيانات بطاقات ائتمانك وعناوينك وملاحظاتك وغيرها من المعلومات الشخصية الأساسية بأمان مطلق.

ومن السهل مزامنة كل كلمات مرورك بحيث يمكنك الوصول إليها عبر حساب My Kaspersky المجاني أو عبر حاسوبك الشخصي وأجهزة ماك و آيفون وآيباد وهاتفك وجهازك اللوحي العاملان بنظام التشغيل أندرويد.

فكل ما تحتاج إليه هو كلمة مرور رئيسية واحدة لتتمكّن من الوصول إلى أي من كلمات مرورك الفردية، على أي جهاز من أجهزتك المعتمدة أو عبر الويب.

ويتحقق التطبيق تلقائيًا من كلمات المرور الموجودة للتأكد من عدم توفّر تكرارات أو كلمات مرور ضعيفة يمكن أن يخمّنها المجرمون الإلكترونيون بسهولة.

وقد يسهل تذكّر كلمات المرور البسيطة، غير أنّها قد تسهّل عمل المتطفلين. ولهذا السبب، يمكن أن ينشئ Kaspersky Password Manager تلقائيًا كلمات مرور قوية لكل الحسابات ومواقع الويب التي تستخدمها.

ويتم إنشاء كلمات المرور على حاسوبك الشخصي أو على جهاز ماك، لكن يمكن الوصول إليها عبر أي جهاز من أجهزتك المعتمدة أو عبر الويب.

إذا كنت تستخدم أداةً أخرى لإدارة كلمات المرور على حاسوبك، يوفر التطبيق تسهيل عملية استيراد كل كلمات المرور وتفاصيل الحسابات إلى مخزن كلمات المرور الآمن، بحيث تصبح كل كلمات المرور مخزّنةً بأمان في مكان واحد، مع الحفاظ على سهولة الوصول إليها.

ويمكنك حتى تصدير محتويات مخزن كلمات مرورك بأكملها إلى حاسوبك الشخصي وطباعتها، لتحصل على نسخة احتياطية مطبوعة، وفقا لـ"البوابة العربية للأخبار التقنية".

وإدخال البيانات بطريقة تلقائية يمكن أن يساعد في تفادي الأخطاء. فإذا احتجت إلى التقاط رقم حساب إحدى بطاقات الائتمان، فيمكنك ببساطة فحص البطاقة باستخدام جهازك المحمول.

وإذا كنت تستخدم جهاز ايفون مزود بميزة التعرف على بصمات الأصابع Touch ID، فإن بصمة إصبعك تسمح لك بالوصول إلى كلمات المرور والعناوين وتفاصيل البطاقات المخزّنة.

المصدر : الوطن 

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