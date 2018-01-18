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المفوضية العراقية تبلغ البرلمان استعدادها لإجراء الانتخابات في 12 ايار

المفوضية العراقية تبلغ البرلمان استعدادها لإجراء الانتخابات في 12 ايار
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، الخميس، أنها أبلغت مجلس النواب استكمال جميع الإجراءات واستعداها لإجراء الانتخابات في 12 ايار المقبل، مبينةً أن تغيير الموعد لن يؤثر على استعداداتها.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي، "أبلغنا البرلمان بأننا مستعدون واستكملنا جميع الإجراءات بشان الانتخابات من الجوانب الفنية والإدارية ضمن الموعد الذي حددته الحكومة".

وأضاف التميمي في تصريح لـ السومرية نيوز، أن "تغيير الموعد يخص الجهات التي تحدده ولن يؤثر على استعداداتنا".

يشار إلى أن مجلس الوزراء حدد، في وقت سابق، الـ12 ايار 2018 موعداً جديداً للانتخابات النيابية والمحلية.

وكشف النائب مسعود حيدر، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن اتفاق بين الكتل السياسية على وضع خيارين لتحديد موعد الانتخابات المقبلة، مبيناً أن أحد الخيارين هو إجراء الانتخابات في الـ12 من ايار المقبل، والثاني هو إجراء الانتخابات في الأول من كانون الأول المقبل.

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