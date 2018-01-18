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قوات الاحتلال تفرج عن الأسير طارق أحمد المدلل (32 عامًا) من رفح جنوبي قطاع غزة بعد سجنه 14 عامًا
مراسل العالم: إغلاق جميع الموانئ السورية في وجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة في طرطوس واللاذقية
حركة الجهاد تطالب السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات مع الاحتلال وكذلك التنسيق الأمني
يديعوت أحرنوت : "إسرائيل" تتستر على مستندات جرائم حرب ضدها
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد جنين هو أحمد اسماعيل محمد جرار (٣١ عاماً) وليس أحمد نصر جرار
عائلة جرار: ابننا لم يستشهد وقد انسحب من المكان قبل وصول القوات الصهيونية
الخارجية السورية رداً على تصريحات تيلرسون: الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية غير شرعي
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: معركة جنين تؤكد قدرة شعبنا على رسم معالم استراتيجية حرب التحرير وتقديم البديل العملي لنهج أوسلو والسياسات والقرارات الهابطة للسلطة
مصرع 52 شخصا في احتراق حافلة ركاب غربي كازاخستان
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قوات الاحتلال تفرج عن الأسير طارق أحمد المدلل (32 عامًا) من رفح جنوبي قطاع غزة بعد سجنه 14 عامًا
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.