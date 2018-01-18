العراق يوقّع إتفاقًا مع شرکة بي.بي النفطية البريطانية

العالم - العراق

وإستعادت بغداد السيطرة على الحقول النفطية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بعدما طردت القوات الحكومية العراقية مقاتلين أكراد من المنطقة.

وقالت الوزارة إنّ وزير النفط "جبار اللعيبي" ورئيس شركة بي.بي لمنطقة الشرق الأوسط "مايكل تاونسند" حضرا مراسم التوقيع في مكتب كركوك التابع لشركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الحكومة وتتولى إدارة الحقول.

وقال بيان الوزارة نقلًا عن تاونسند إنّ بموجب الإتفاق فإنّ بي.بي ستزيد الإنتاج من حقول كركوك إلى 750 ألف برميل يوميًا أي ما يزيد على مثلي الطاقة الإنتاجية الحالية.

ونقل البيان عن المسؤول التنفيذي في بي.بي قوله إنّ الشركة ستقوم بعمليات المسح وإعداد الدراسات المطلوبة من أجل العمل على تطوير الحقول النفطية في كركوك.

وبدأ اللعيبي محادثات مع بي.بي في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بعد أيام من طرد المقاتلين الأكراد من المنطقة.

وتوقفت صادرات النفط من الحقول والتي كانت تُنقل عبر خط أنابيب إلى تركيا بعد عملية الجيش العراقي التي جاءت ردًا على إستفتاء الإستقلال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر/ أيلول 2017.

ويخطط العراق لبدء نقل الخام بالشاحنات من كركوك إلى إيران في نهاية الشهر الجاري.

كانت بي.بي وافقت في عام 2013 على مساعدة بغداد في وقف الإنخفاض الحاد في الإنتاج من كركوك.

وسيطرت حكومة إقليم كردستان على منطقة كركوك في عام 2014 بعد إنهيار الجيش العراقي في مواجهة تقدم كاسح لتنظيم داعش الإرهابي في شمال وغرب العراق. وحالت هذه الخطوة دون سقوط الحقول في أيدي مسلحي التنظيم الإرهابي.

وحقول كركوك من أقدم وأكبر الحقول النفطية في الشرق الأوسط وما زالت تحتوي على ما يُقدّر بنحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للإستخراج وفقاً لبي.بي.

وقدّمت بي.بي المساعدة الفنية في الماضي لشركة نفط الشمال للمساهمة في إعادة تطوير حقول كركوك.

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية.

كان اللعيبي قال يوم السبت الماضي إنّ الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي تقترب من خمسة ملايين برميل يوميًا. لكن العراق ينتج حاليًا 4.4 مليون برميل يوميًا إلتزامًا بإتفاق بين مصدّري النفط لدعم أسعار الخام.

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