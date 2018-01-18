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وزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان التركي ورئيس الاستخبارات التركي يبحثون الوضع في الشرق الأوسط
صوت الأقصى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أحمد إسماعيل جرار بعد ساعة او ساعة ونصف
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قوات الاحتلال تفرج عن الأسير طارق أحمد المدلل (32 عامًا) من رفح جنوبي قطاع غزة بعد سجنه 14 عامًا
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حركة الجهاد تطالب السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات مع الاحتلال وكذلك التنسيق الأمني
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وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد جنين هو أحمد اسماعيل محمد جرار (٣١ عاماً) وليس أحمد نصر جرار
رويترز: نائب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يقول إن الحكومة ستحضر محادثات تدعمها الأمم المتحدة في فيينا الأسبوع المقبل

صوت الأقصى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أحمد إسماعيل جرار بعد ساعة او ساعة ونصف

الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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