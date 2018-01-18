البث المباشر

إيران تحافظ على صدارة المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي

إيران تحافظ على صدارة المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

حافظ منتخب إيران على صدارة المنتخبات الآسيوية في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يوم الخميس.

العالم - ايران

ويحتل منتخب إيران الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، المرتبة 34 عالمياً، في حين تقدمت أستراليا التي تأهلت إلى كأس العالم أيضاً للمرتبة 36 في التصنيف العالمي.

كما تقدمت اليابان للمرتبة 56 عالمياً، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة 59 والسعودية بالمرتبة 65، حيث أن المنتخبات الخمسة الأولى في قارة آسيا تأهلت جميعها إلى كأس العالم.

وجاءت الصين في المرتبة 70، في حين واصل منتخب فلسطين التقدم وبات يحتل المرتبة 75، وجاءت سوريا  بالمرتبة 76، ثم أوزبكستان (77) والإمارات (78).

ويعتبر التصنيف الحالي الأفضل تاريخياً للمنتخب الفلسطيني، كما هو الحال بالنسبة لمنتخب لبنان الذي بات في المرتبة 84 عالمياً. كما تقدم منتخب الكويت من المرتبة 189 إلى 174 في التصنيف.

ويصدر التصنيف التالي بتاريخ 15 شباط/فبراير المقبل.

 

تصنيف أفضل 10 منتخبات آسيوية

1- إيران: 35 عالمياً

2- أستراليا (36)

3- اليابان (56)

4- كوريا الجنوبية (59)

5- السعودية (65)

6- الصين (70)

7- فلسطين (75)

8- سوريا (76)

9- أوزبكستان (77)

10- الإمارات (78)

103-1

روابط ذات صلة

ايران تفتح باب بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018

روحاني يهنئ المنتخب الايراني ببطولة العالم لرفع الاثقال للمعاقين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تيلرسون يعد بتقديم شرح للاتراك بشأن القوة الكردية الجديدة في سوريا

بختام مؤتمره العالمي لنصرة القدس.. الازهر: القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.. 2018 عاما للمدينة المقدسة

الناتو يوقع اتفاقا أمنيا مع قطر

بالتفاصيل: كويكب "خطير" بحجم برج خليفة يضرب الأرض!

السودان يعتقل زعماء المعارضة في مواجهة الاحتجاجات

"بي بي سي" تعتذر لراشد الغنوشي

قرار مصر لإرسال وحدتي شرطة إلى الكونغو ودارفور

خبر سار للمحجبات في لبنان.. تعميم جديد؟!

عفرين والاستعداد لمواجهة العدوان التركي

دعوة أردنية للتحقيق في بيع أراضٍ مسيحية بالقدس المحتلة

أربعة قتلى وإلغاء الرحلات بمطارات إثر عواصف عنيفة تضرب اوروبا

هذه المشكلة في الصغر قد يؤدي للانتحار لاحقا!

القطان : المقاومة هي الحل الوحيد للانتصار

نائب: مواقف بري في طهران ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية

أكثر أشياء لا يحبها بوتين؟!

تركيا: لا نستأذن أحداً فيما يتعلق بأمننا القومي.. 

بالفيديو.. اعتراف كلب بسرقة منزل صاحبه بشكل طريف!

شاهد..هكذا تتوعد دمشق أنقرة بالرد...

خاتمي: ولي العهد السعودي كان وراء تمويل مثيري الشغب

البحرين.. السجن وإسقاط الجنسيّة لـ 5 مستأنفين بقضيّة "سرايا الأشتر"

الأکثر مشاهدة