إيران تحافظ على صدارة المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي

العالم - ايران

ويحتل منتخب إيران الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، المرتبة 34 عالمياً، في حين تقدمت أستراليا التي تأهلت إلى كأس العالم أيضاً للمرتبة 36 في التصنيف العالمي.

كما تقدمت اليابان للمرتبة 56 عالمياً، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة 59 والسعودية بالمرتبة 65، حيث أن المنتخبات الخمسة الأولى في قارة آسيا تأهلت جميعها إلى كأس العالم.

وجاءت الصين في المرتبة 70، في حين واصل منتخب فلسطين التقدم وبات يحتل المرتبة 75، وجاءت سوريا بالمرتبة 76، ثم أوزبكستان (77) والإمارات (78).

ويعتبر التصنيف الحالي الأفضل تاريخياً للمنتخب الفلسطيني، كما هو الحال بالنسبة لمنتخب لبنان الذي بات في المرتبة 84 عالمياً. كما تقدم منتخب الكويت من المرتبة 189 إلى 174 في التصنيف.

ويصدر التصنيف التالي بتاريخ 15 شباط/فبراير المقبل.

تصنيف أفضل 10 منتخبات آسيوية

1- إيران: 35 عالمياً

2- أستراليا (36)

3- اليابان (56)

4- كوريا الجنوبية (59)

5- السعودية (65)

6- الصين (70)

7- فلسطين (75)

8- سوريا (76)

9- أوزبكستان (77)

10- الإمارات (78)

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