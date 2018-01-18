برلمان العراق يرفع جلسته للسبت دون التصويت الإنتخابي!

العالم - العراق

وذكر مراسل قناة إن أر تي عربية اليوم أنّ مجلس النواب العراقي رفع جلسته إلى يوم السبت المقبل بعد إبطال التصويت السري على تأجيل موعد الإنتخابات بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني للنواب. مضيفًا أنّ عدد المصوتين بلغ 123 نائبًا.

وباشر مجلس النواب خلال جلسته اليوم بالتصويت السري على موعد إجراء الإنتخابات المقبلة في الوقت الذي إنسحب فيه نواب التحالف الوطني من الجلسة.

وأكد رئيس كتلة الأحرار النيابية ضياء الأسدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب كتل ومكونات التحالف رفض التحالف للتصويت السري على موعد الإنتخابات، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالموعد الدستوري.

وكان مجلس النواب عقد في وقت سابق من اليوم جلسة إعتيادية برئاسة الجبوري وحضور 260 نائبًا.

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