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لهذا السبب رفضت مسلمة أمريكية جائزة "ريفلون" الدولية

لهذا السبب رفضت مسلمة أمريكية جائزة
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

رفضت المدوّنة الأمريكية المسلمة، أماني الخطاطبة، جائزة دولية تقدمها شركة مستحضرات التجميل الأمريكية "ريفلون"، والتي جاءت لـ"صانعي التغيير".

العالمالأمريكيتان

وبررت الخطاطبة رفضها للجائزة التي منحت إليها في إطار حملة "الحياة بجرأة" لدعم النساء الملهمات، بأن الوجه الدعائي لشركة "ريفلون"، وسفيرة منتجاتها، هي الممثلة والعارضة "الإسرائيلية" غال غادوت.

وكتبت الخطاطبة، أمس، في حسابها على موقع تبادل الصور "إنستغرام": "لا يمكنني قبول جائزة ريفلون لـ(صانعي التغيير)، لأنه لا يمكن أن نتقبل عارضات أزياء يدعمن قمع النساء والفتيات في أجزاء أخرى من العالم".

وأضافت بالقول: "غال غادوت تدعم أعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تتعارض مع قيم وأخلاقيات مدونتي (فتاة مسلمة)، وانطلاقًا من ضميري الجيد، لا أستطيع الاحتفال بالجائزة وجيش الاحتلال يعتقل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما تدعى عهد التميمي".

وتُمنح جائزة "صانعي التغيير" إلى أماني الخطاطبة وغيرها من السيدات ضمن مبادرة لتشجيع النساء الملهمات على "التعبير عن أنفسهن بتفاؤل، وقوة، وأسلوب منمق"، بحسب ما أفادت به الشركة على موقعها الإلكتروني.

يشار إلى أن الخطاطبة ذات الأصول الأردنية تحاول عبر مدونتها الإلكترونية كسر الصور النمطية التي تروج في الإعلام الأمريكي والغربي عن المسلمين والمسلمات تحديدا.

وتوفر مدونتها "فتاة مسلمة" منصة للسيدات المسلمات لتبادل الآراء والمعلومات والاقتراحات.

المصدر: عربي 21

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