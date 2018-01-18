سيول: المباحثات مع كوريا الشمالية فرصة ينبغي الاستفادة منها بأفضل شكل

العالم – أسيا والباسيفيك

وأضافت في تصريح لقناة "بي بي سي" اليوم الخميس، "أعتقد إننا نتفهم كوريا الشمالية بشكل أفضل من خلال عملنا على ذلك لعشرات السنين، وإجراء سلسلة من اللقاءات بين الجانبين أحياناً".

وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية وحلفاءها يقفون جنباً إلى جنب من أجل تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأردفت أن بلادها ترغب بإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية.

ويجري البلدان مباحثات بقرية "بانمونجوم" الحدودية التي وقّع فيها اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الكورية (1950 – 1953).

واتفق مسؤولي الكوريتين الثلاثاء على مشاركة الفرق الرياضية للبلدين تحت راية واحدة في الأولمبياد الشتوي الشهر المقبل، وتشكيل فريق هوكي نسائي مشترك.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الأولمبياد الشتوية في بيونغ تشانغ خلال الفترة ما بين 9 و25 فبراير/شباط المقبل، وسط أجواء يخيم عليها التوتر الشديد في شبه الجزيرة الكورية حول برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

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