هذا ما طالبت به موسكو بشأن تنفيذ الاتفاق النووي

العالم - ايران

واضاف: ان روسيا تدعو لتوحيد جهود المجتمع الدولي حول تنفيذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وقال لافروف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضايا عدم الانتشار (للسلاح النووي)، اليوم الخميس: "من بين الخطوات المحددة العاجلة من أجل الحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي توحيد الجهود من أجل ضمان تنفيذ خطة الأعمال المشتركة الشاملة لتسوية برنامج إيران النووي".

وأشار لافروف إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم 2231 حول هذه القضية، وهو المسؤول عن تنفيذه.وحذّر لافروف من أن فشل الصفقة النووية مع إيران، وخاصة بسبب أعمال أحد المشاركين في المجموعة "5+1"، سيصبح "إشارة مقلقة بالنسبة إلى صرح الأمن الدولي بأسره، بما في ذلك آفاق تسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية".

وشدد لافروف على أهمية خارطة الطريق لتسوية قضية كوريا الشمالية التي اقترحتها روسيا والصين.

وأعرب عن أسفه لوجود عدد كبير من الخلافات في ضوء اقتراب موعد حلول الذكرى الـ 50 لتوقيع معاهدة حظر انتشار السلاح النووي. كما أكد أن روسيا لا تعتزم الانضمام إلى معاهد حظر الأسلحة النووية.

103-1