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وزير الأوقاف المصري: 120 ألف مئذنة في مصر ولا يوجد إلحاد

وزير الأوقاف المصري: 120 ألف مئذنة في مصر ولا يوجد إلحاد
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال محمد مختار، وزير الأوقاف، إن هناك 120 الف مئذنة بمصر تنادى بالحق، مؤكدا أن الأزهر الشريف ينشر فى دول العالم الإسلام الوسطى، وأن مصر باقية رغم الحاقدين.

العالم- مصر

وأضاف وزير الأوقاف، خلال ندوة "الأيمان فى حياة الفرد والمجتمع"، المقامة بمسجد الميناء الكبير، أن اللجنة الدينية بمجلس النواب طالبت بمناقشة قضية الإلحاد فى مصر، مؤكدا أنه لا يوجد إلحاد فى مصر، وتابع:"إذا كان هناك إلحاد فيكون مصنوع ممول وموجه للتخريب".

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة بالاشتراك عقدت 7 ندوات توعية حتى الآن بمحافظات مصر من بينها 3 فى محافظة البحر الأحمر وحدها (إثنين بحلايب وشلاتين والثالثة التى تعقد اليوم بمسجد الميناء الكبير بالغردقة).

وتحدث الوزير، خلال الندوة، عن نعم الله على الإنسان والأيمان فى حياة المجتمع وكذلك فى حياة الفرد، وعن التضرع والسؤال لله .

ومن المقرر أن يخطب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدا الجمعة، بمسجد الميناء الكبير، والتى تأتى فى إطار مشاركته محافظة البحر الأحمر الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الموافق 22 يناير الجارى.

المصدر: اليوم السابع

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