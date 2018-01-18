مشادة مع أمريكي تودي بحياة عراقي لجأ إلى الولايات المتحدة

العالم - العراق

وقُتل "محمد رحيم" 17 عامًا بعد مشادة طفيفة مع سائق أمريكي قام بإطلاق النار عليه.

وتمّ القبض على المشتبه به "ألكسندر فايس" البالغ من العمر 25 عامًا في مكان الحادث ويدعي فايس أنّه تصرف دفاعًا عن النفس لأنّه إعتقد أنّ حياته في خطر.

غير أنّ قائد شرطة روتشستر "جون شروين" قال إنّ قانون الولاية يتطلب "مستوى عاليًا جدًا" من المسؤولية للدفاع عن النفس في مثل هذه الحوادث.

وقال والد المقتول "عبدالوهاب كريم" إنّ إبنه في سن المراهقة وإنّه لا يستطيع أن يعتقد أنّ المأساة وقعت في مدينة روتشستر التي تُعتبر الأكثر أمانا في العالم.

وأضاف أنّه قام بالسفر لأمريكا قبل ست سنوات بعد أن تلقوا تهديدات تتعلق بعمل زوجته للحكومة الأمريكية.

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