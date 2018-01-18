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تل أبيب "تأسف" رسميا للاردن لمقتل اردنيين في حادثة سفارتها

تل أبيب
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت الحكومة الاردنية الخميس ان الكيان الاسرائيلي قدم رسميا "أسفه وندمه" على مقتل اردنيين في سفارتها في عمان الصيف الماضي ومقتل قاض اردني قبل سنوات على معبر بين البلدين، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.

العالم - الأردن 

وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق باسم الحكومة ان وزارة الخارجية الاردنية تلقّت مذكرة رسمية من تل أبيب عبّرت فيها عن أسف حكومة الإحتلال وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان التي وقعَت في تموز/ يوليو الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر".


واضاف ان اسرائيل "تعهدت رسميا من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة سفارتها بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة".


وكان موظف في سفارة اسرائيل في عمان قتل اردنيين اثنين في 23 تموز/ يوليو الماضي في محيط السفارة في العاصمة الاردنية، وسمحت عمان له بالمغادرة مع طاقم السفارة الى اسرائيل لتمتعه بالحصانة واستقبل بحفاوة في اسرائيل، ما اثار غضبا واسعا في الاردن.


وقالت عمان حينها انها لن تسمح لطاقم السفارة الاسرائيلية بالعودة ما لم تفتح اسرائيل تحقيقا جديا في القضية يحقق العدالة وتقدم اعتذارها.


من جهته، اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان ان "الاردن واسرائيل توصلا الى اتفاق" في ما يتعلق بالحادثتين.


واضاف البيان الذي صدر باللغة العبرية ان "السفارة الاسرائيلية في عمان ستعود للعمل فورا بكامل نشاطها".

 

المصدر: الفرنسية


 

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