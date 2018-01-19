البث المباشر
مراسل العالم :سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي و أغلبهم من الجيش السوداني جراء انكسار زحفهم الجديد على مواقع عسكرية في شمال صحراء ميدي بحجة
وزير الداخلية اللبناني يعلن عن نجاح لبنان في زرع قيادي لداعش داخل جسم التنظيم وبدون علمه وتشغيله لصالح الأجهزة الأمنية
رويترز: الشرطة البريطانية تطوق محطة قطار كينغز كروس في لندن للاشتباه برزمة مريبة
جابري انصاري يجري محادثات مع بوغدانوف في موسكو مؤكدا أن مؤتمر سوتشي للحوار السوري يمكن ان يكون متمما لمسار أستانه
متحدث باسم ما يسمى وحدات حماية الشعب الكردية: القوات التركية تقصف عفرين (السورية) من تركيا وتستهدف قرى كردية
رويترز: وزير الدفاع التركي يقول أن عملية عفرين في سوريا بدأت "فعليا" بقصف عبر الحدود
مصادر فلسطينية: إصابة 3 جنود "إسرائيليين" في عملية دهس قرب معبر الكرامة في أريحا بالضفة والاحتلال يعتقل المنفذ
مصادر فلسطينية نقلا عن اعلام الاحتلال: إصابة جندي اسرائيلي بمحاولة دهس قرب أريحا وقوات الاحتلال تحقق في الخلفية
وزير الدفاع التركي: الأمر يتطلب تنفيذ عملية عفرين دون تأخير
وزير الدفاع التركي: أنقرة ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر الإرهابية في شمال سوريا

ما السبب وراء طرد هولندا الدبلوماسي الارتيري؟

ما السبب وراء طرد هولندا الدبلوماسي الارتيري؟
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

طردت السلطات الهولندية أعلى مسؤول في ممثلية أريتريا بسبب خلاف بشأن ضريبة سرية تفرضها السفارة على أفراد الجالية الأريترية في هولندا.

العالم - اوروبا

وقال وزير الخارجية الهولندي، هالبه زيليسترا، إن الحكومة مرغمة على إرسال إشارة قوية إلى إريتريا، نظرا للمضايقات المتواصلة واستعمال القوة في جمع ضريبة الجالية، وما تثيره من اضطراب اجتماعي وسياسي".

وعليه فإن القائم بالأعمال الأريتري، تيكيستي غيبريماندين زيمو، أصبح شخصا غير مرغوب فيه وطلب منه أن يغادر البلاد، حسب الوزير الهولندي.

وقد تلقى المسؤول الأريتري القرار الثلاثاء، وهو خطوة وصفها زيليسترا بأنها "ثقيلة جدا"، لا تلجأ إليها هولندا إلا نادرا.

وتقرر طرد الدبلوماسي بعدما استعادت هولندا سفير أريتريا في بروكسل احتجاجا على جمع ضريبة الجالية، التي فرضتها الحكومة.

وأضاف الوزير الهولندي أنه "بناء على المحادثات السابقة تبين للحكومة أن السلطات الأريترية لا تتفهم اعتراضها القوي على الطريقة التي تجمع بها ضريبة الجالية، ولم تعبر أريتريا على استعدادها لمراجعة المسألة"، ولكنه أوضح أن بلاده لا تغلق سفارة أريتريا في هولندا لأن هذه الخطوة تضر بالعلاقات بين البلدين بما في ذلك قضايا الهجرة وحقوق الإنسان.

ويعد الأريتريون أكبر مجموعة من المهاجرين استقبلتها هولندا في الأعوام الأخيرة بعد السوريين.

ويتهم أسياس أفورقي، باعتقال آلاف المعارضين السياسيين منذ توليه السلطة عام 1993 في أريتريا التي تعد واحدة من أفقر الدول في العالم.

وتقول جامعة تيلبورع إن الكثيرين من أفراد الجالية الأريترية في هولندا البالغ عددهم 20 ألف شخص لا يزالون يخشون نظام بلادهم.

وجاء في دراسة أجرتها الجامعة في يونيو/ حزيران من العام الماضي أن أفراد الجالية الأريترية مطالبون بدفع 2 في المئة من دخلهم للخزينة في بلادهم.

وتضيف الدراسة أن "الذين يترددون في التسديد يتعرضون للمضايقات".

ولكم تجر انتخابات في البلاد منذ أن تولى الزعيم الماركسي والمتمرد السابق السلطة بعد حرب طويلة للاستقلال عن أثيوبيا.

بي بي سي

روابط ذات صلة

هولندا: على جميع الأطراف ان تلتزم بتعهداتها حيال الاتفاق النووي

طفلة سورية فقدت في الطريق من اليونان الى هولندا... وهذا هو مصيرها!

إحباط هجمات إرهابية في هولندا

الأردن يشتري 15 مقاتلة F16 من هولندا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إيران تدرس الصندوق الاسود لناقلة النفط 'سانجي' بحساسية بالغة

تركيا.. بين طوفان نوح ووثبة الأسد..

وحدات الحماية الكردية: تركيا تقصف عفرين بكثافة

النزاهة تكشف عن آكبر عملية تهريب لسعات ا؛انترنت في العراق

تحذير من مياه حمام السباحة... خطير جدا!

عطوان: القيادة السورية تهدد تركيا وأميركا معا.. ما الذي استفزها؟

دراسة أميركية تكشف المستور الأميركي في جنوب ليبيا

الإمارات تزيل قطر من خارطة للخليج الفارسي بمتحف "اللوفر أبوظبي"

تيلرسون وليس ترامب سيزور لندن الاسبوع المقبل في اطار جولة اوروبية

نصرة للقدس وللأقصى.. جمعة غضب سابعة اليوم

برلماني أردني: سنسحب الثقة من الحكومة إذا وافقت على عودة السفير الإسرائيلي

ماهي العلامات التي تدل على أن كمبيوترك مخترق؟

محامي ضحايا الناتو: نملك أدلة قاطعة على ارتكاب الحلف جرائم حرب في ليبيا

الجيش الليبي يستهدف العصابات المسلحة جنوبي البلاد

بالفيديو.. عمليات الجيش السوري في ريف حلب وادلب وحماه

بالصور: بوتن يغطس في بحيرة متجمدة بسنّ الـ65

بماذا ردت إيطاليا على اتهامها بالتعدي على سيادة ليبيا؟

إصابة 3 جنود "إسرائيليين" بعملية دهس في أريحا

تورط أمراء سعوديين في فضيحة فساد بشركة "1MDB" الماليزية

محسن رضائي: سيأتي يوم ننزل فيه العلم الصهيوني من فلسطين

الأکثر مشاهدة