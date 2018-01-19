بالصور: بوتن يغطس في بحيرة متجمدة بسنّ الـ65

العالم - اوروبا



وغطس بوتن (65 عاما) في بحيرة سيليغر بمقاطعة تفير، الواقعة على بعد حوالي 5 ساعات شمال غربي موسكو، أمس الخميس، في نزهة روحية على ما يبدو، وفقا لـ"آيه بي سي نيوز" الأميركية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي كثيرا ما انخرط في أعمال استعراضية مثيرة منذ توليه الرئاسة عام 2000، إذ قاد طائرات قتالية ومارس ركوب الخيل وصيد السمك عاري الصدر.







وأظهرت لقطات نشرتها محطات التلفزيون الحكومي الروسي، في أغسطس 2017، بوتن عاري الصدر أثناء قيادة قارب، وصيد السمك برمح في بحيرة بالمنطقة الجبلية، وذلك برفقة وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ومسؤولين آخرين.



السومرية