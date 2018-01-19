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محامي ضحايا الناتو: نملك أدلة قاطعة على ارتكاب الحلف جرائم حرب في ليبيا

محامي ضحايا الناتو: نملك أدلة قاطعة على ارتكاب الحلف جرائم حرب في ليبيا
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشف المحامي الدولي جون فيرمون، الذي يتولى الإشراف على فريق الدفاع في القضية التي يرفعها المهندس خالد الخويلدي الحميدي، للمطالبة بحقوق ضحايا ومتضرري حلف الناتو ، أنهم يمتلكون أدلة قاطعة على تورط الحلف في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا سنة 2011.

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وأعلن فيرمون، في بيان له عن عقد مؤتمر صحافي عالمي في العاصمة البلجيكية بروكسل، في التاسع والعشرين من شهر يناير /كانون الثاني الجاري، يكشف خلاله عن تفاصيل مهمة عن القضية المرفوعة ضد حلف الناتو، مؤكدا استمرار الخويلدي في معركته القانونية.

وأضاف المحامي الدولي، أنه في مواجهة قانونية للتفسير القضائي لمحكمة استئناف بروكسل، وتبيان أنه تفسير انتقائي للقانون الدولي، مشددا على أهمية، وضرورة التأكيد على أن ميثاق الأمم المتحدة هو جوهر القانون العام الدولي المعاصر.

وأوضح فيرمون، أنه ينطلق أيضا من اتفاقية روما 2002 التي تنص على عدم التحجج بأية حصانات من أي نوع للإفلات من العقاب، وتوسيع المواجهة القانونية لتشمل شخصيات أخرى بمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

المصدر: جريدة الايام الليبية

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