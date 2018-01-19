ماهي العلامات التي تدل على أن كمبيوترك مخترق؟

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وفي هذا السياق، كشف الخبراء أن ظهور أشرطة الأدوات غير المرغوب فيها أثناء تصفح مواقع الويب يعد إشارة قوية على تعرض الكمبيوتر للاختراق، علاوة على إعادة توجيه عمليات البحث على الويب وظهور نتائج بحث مشبوهة.

وأشار الخبراء إلى أن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، التي يظهر بها اسم المستخدم إلى جانب أسماء أصدقائه، تعد من الوسائل الشهيرة حالياً لتصيد البيانات.

وحذروا من تحرك مؤشر الفأرة على الشاشة من دون استخدامه أو اختفاء الأموال من الحسابات المصرفية على الإنترنت.

وأكد الخبراء أن كل هذه العلامات دليل واضح ومباشر على تعرض الكومبيوتر الخاص بك للاختراق وبالتالي عليك طلب مساعد أحد الاختصاصيين في هذا المجال.

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