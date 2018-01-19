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3 أوقات شرب الماء فيها يفتك بـ الدهون.. تعرف عليها

3 أوقات شرب الماء فيها يفتك بـ الدهون.. تعرف عليها
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تعد زيادة الوزن من إحدى أبرز المشكلات التي يواجهها الكثيرون، وقد يرتبط هذا بعدم تناول الأطعمة الصحية أو باستهلاك الأطباق الجاهزة أو التي تحتوي على كمية كبيرة من السكّر أو الملح وبعدم ممارسة التمارين الرياضية.

العالم - منوعات

تقرير طبي، نصح بشرب الماء في ثلاثة أوقات من اليوم معتبراً أنها كفيلة بحرق الدهون، وهي:

1- كوب من الماء في الصباح

من المهم أن يتحول شرب الماء إلى عادة تتبعها كل صباح، إذاً اشرب يومياً فور استيقاظك من النوم كوباً من الماء الفاتر، فهذا يعزّز عملية الأيض ويسهل حرق الدهون لديك.

كذلك يساعد شرب الماء الفاتر على تنظيف أمعائك وتجنب إصابتك بالتشنجات والإمساك واضطرابات الهضم. كما أنّه يحفّز دورتك الدموية ويساعدك على خسارة الوزن الزائد.

2- كوب من الماء قبل الوجبات

من الخطأ شرب الماء خلال الوجبات، فقد أشارت دراسة أجريت في جامعة إلينويز الأمريكية أن ذلك لا يساعد على خسارة الوزن، بل على العكس تؤدي هذه العادة السيئة إلى اتساع المعدة وإلى الحاجة إلى تناول كمية كبيرة من الطعام لملئها، إذاً من الأفضل شرب الماء قبل 30 دقيقة من حلول مواعيد الوجبات.

3- الماء قبل النوم

من الضروري شرب الماء خلال النهار، لكن ليس من المفيد أيضاً تناول كوب منه قبل الخلود إلى النوم في المساء، ففي هذه الحالة قد تشعرين بالرغبة في الدخول إلى المرحاض خلال الليل، ما يعني معاناتك من اضطرابات النوم.

كذلك قد يسبب ذلك ارتفاع مستوى الدم في أوردتك وبالتالي ارتفاع ضغطه لديك. إذاً من الأفضل التوقف عن شرب الماء قبل ساعة من حلول موعد النوم.

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