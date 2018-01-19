النزاهة تكشف عن آكبر عملية تهريب لسعات ا؛انترنت في العراق

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وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن "ملاكات مكتب تحقيقها في محافظة كركوك، وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات، انتقلوا إلى موقعي شركتي (إيرثلنك) و(IQ) في المحافظة"، مشيرة إلى "تمكنهم من ضبط أكبر عمليات تهريب لسعات الإنترنيت عبر الكيبل الضوئي بمشروع (سيمفوني) في العراق".

واضاف البيان ان "عمليات التهريب التي تم ضبطها في المشروع وصلت إلى 47 لمدا، إذ تبلغ كلفة الـ (لمدا) الواحدة بمليون دولار أمريكي شهريا، مما يعني أن مجموع الكلفة المهربة التي تم ضبطها تبلغ (47) مليون دولار"، لافتة إلى ان "عملية الضبط اسفرت عن التحرز على أجهزة التراسل الخاصة بعملية التهريب، فضلا عن ضبط مدير موقع (إيرثلنك) في المحافظة".

وتابع البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي ضم جميع المبرزات الجرمية المضبوطة وتصوير المخالفات المشخصة فيديويا، وتم عرضها على قاضي التحقيق المختص".

ويذكر أن ال (لمدا) هي وحدة قياس سعات الانترنت التي تدعى (10G) وأن كلفتها الشهرية مليون دولار.