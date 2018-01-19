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مراسل العالم :سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي و أغلبهم من الجيش السوداني جراء انكسار زحفهم الجديد على مواقع عسكرية في شمال صحراء ميدي بحجة
وزير الداخلية اللبناني يعلن عن نجاح لبنان في زرع قيادي لداعش داخل جسم التنظيم وبدون علمه وتشغيله لصالح الأجهزة الأمنية
رويترز: الشرطة البريطانية تطوق محطة قطار كينغز كروس في لندن للاشتباه برزمة مريبة
جابري انصاري يجري محادثات مع بوغدانوف في موسكو مؤكدا أن مؤتمر سوتشي للحوار السوري يمكن ان يكون متمما لمسار أستانه
متحدث باسم ما يسمى وحدات حماية الشعب الكردية: القوات التركية تقصف عفرين (السورية) من تركيا وتستهدف قرى كردية
رويترز: وزير الدفاع التركي يقول أن عملية عفرين في سوريا بدأت "فعليا" بقصف عبر الحدود
مصادر فلسطينية: إصابة 3 جنود "إسرائيليين" في عملية دهس قرب معبر الكرامة في أريحا بالضفة والاحتلال يعتقل المنفذ
مصادر فلسطينية نقلا عن اعلام الاحتلال: إصابة جندي اسرائيلي بمحاولة دهس قرب أريحا وقوات الاحتلال تحقق في الخلفية
وزير الدفاع التركي: الأمر يتطلب تنفيذ عملية عفرين دون تأخير
وزير الدفاع التركي: أنقرة ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر الإرهابية في شمال سوريا
مراسل العالم :سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي و أغلبهم من الجيش السوداني جراء انكسار زحفهم الجديد على مواقع عسكرية في شمال صحراء ميدي بحجة
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش
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