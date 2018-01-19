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مراسل العالم : رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي يصل الى كربلاء المقدسة للمشاركة في احتفال النصر الذي يقام اليوم في منطقة بين الحرمين الشريفين

الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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