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مراسل العالم :سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي و أغلبهم من الجيش السوداني جراء انكسار زحفهم الجديد على مواقع عسكرية في شمال صحراء ميدي بحجة
"المرصد":المئات من مسلحي الفصائل يتجهون لحدود تركيا و لواء إسكندرون مع عفرين تحضيرا للهجوم من 10 محاور
"المرصد": القوات الروسية لم تنسحب من قواعدها في عفرين
مراسل العالم : رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي يصل الى كربلاء المقدسة للمشاركة في احتفال النصر الذي يقام اليوم في منطقة بين الحرمين الشريفين
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.