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غوتيريس بشأن عفرين: قلقون من أي وضع يسفر عن فقدان المواطنين أرواحهم
تنظيم مسيرة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة نصرة للقدس
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.