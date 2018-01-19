بعد أن شتمت العراقيين... ملاك الكويتية تواجه السفارة العراقية 

العالم - العراق

وجاء ذلك من خلال إصدار السفارة بيانا عبر موقعها الإلكتروني، مستنكرةً فيه "الإساءات غير اللائقة في حق الشعب العراقي على مواقع التواصل"، ومعلنةً أنها ستلجأ إلى الأساليب القانونية من أجل الحفاظ على العلاقة الأخوية بين الشعبين.

وجاء في البيان: "بشأن ما صدر عن بعض الشخصيات الكويتية، وهما كل من الفنانة ملاك الكويتية والسيد خالد الخميس (يشاع أنه مرشح لعضوية مجلس الأمة) بإطلاق إساءات وافتراءات على العراق والشعب العراقي بصورة مستفزة وغير لائقة من شأنها الإساءة للعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، نود بيان ما يأتي: قامت السفارة بتوجيه مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية تم تسليمها باليد، خلال لقاء من قِبل السفير علاء الهاشمي، تضمنت المطالبة بمفاتحة الجهات الكويتية المختصة لغرض محاسبة المسؤولين عن هذه الإساءات حفاظاً على العلاقات الأخوية التي يرتبط بها البلدان والشعبان الشقيقان".

وأضاف البيان: "السفارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الكويتي للحدّ من هذه التصرفات المسيئة".

‎وكانت ملاك الكويتية أثارت موجة غضب كبيرة بعد ردّها على الإنتقادات التي طالتها بسبب إستثنائها علم دولة العراق من منشورها المتعلق بمباريات كأس الخليج (الفارسي) 23 لكرة القدم وتبريرها ذلك بأن العراق ليس دولة خليجية.

وقد ردت ملاك آنذاك بقسوة على هذه الإنتقادات من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة متوجهةً فيه بعبارات غير أخلاقية ونابية تجاه العراقيين.

وتفاعل بعد ذلك الأخذ والردّ بينها وبين الكثير من رواد مواقع التواصل وأخذ منحى خطيرا جداً، حيث كان من بين تعليقاتها ما نشرته عبر صفحتها الخاصة قائلةً: "اوعدكم راح انزل كتاب اسميه (العراقيين والكلاب الضالة)".

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