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السعودية تعلق رسميا على وجود دورة رقص شرقي لفيفي عبده بجدة

السعودية تعلق رسميا على وجود دورة رقص شرقي لفيفي عبده بجدة
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا يشير إلى إقامة الفنانة المصرية فيفي عبده دورة تدريبية للرقص الشرقي في السعودية.

العالم - السعودية

وأثار الإعلان الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا واسعا في السعودية.

فقالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن الإعلان وهمي ولا أساس له من الصحة.

واضافت الصحيفة أن إمارة منطقة مكة المكرمة وجهت الجهات الأمنية بملاحقة مروجي الإعلان الوهمي، عن دورة رقص شرقي للرجال والنساء للراقصة المصرية فيفي عبده في مدينة جدة.

وقالت مصادر للصحيفة إنه “لا وجود لها من الأساس″، وتوعدت ما وصفتهم بمروجي الشائعة بتطبيق العقوبات عليهم حسب نظام الجرائم المعلوماتية.

وكان إعلان قد انتشر في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” يشير إلى إقامة الفنانة المصرية فيفي عبده دورة تدريبية عن الرقص الشرقي لـ9 أيام مقابل ثلاثة آلاف ريال.

وحسب “عكاظ” أوضح المستشار القانوني المحامي فهد محبوب أن المادة السادسة في عقوبات الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية تؤكد أن مرتكبها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية.

وقال محبوب إن جريمة الترويج لـ”إشاعة الدورة” تندرج تحت الجرائم المعلوماتية.

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