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معهد الخليج (الفارسي) يطالب سلطات البحرين بتوفير العلاج والدواء اللازم لكل الرموز المعتقلين لا سيما حسن مشيمع

الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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