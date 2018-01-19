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معهد الخليج (الفارسي) يطالب سلطات البحرين بتوفير العلاج والدواء اللازم لكل الرموز المعتقلين لا سيما حسن مشيمع
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
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