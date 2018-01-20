عملية البوذياب تسفر عن اعتقال 9 دواعش في الانبار

العالم - العراق



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الفرقة الـ10 بالجيش تمكنت، اليوم، من اعتقال تسعة من المشتبه بهم في منطقة البوذياب شمال مدينة الرمادي".



واضاف المصدر، ان "القوات تواصل تطويق المنطقة وعمليات التفتيش مازالت جارية".

وافاد مصدر عسكري في محافظة الانبار، مساء امس الجمعة، بأن القوات الأمنية بدأت بعملية واسعة لتفتيش منطقة البوذياب من خلايا نائمة لتنظيم داعش الوهابي.



يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على منطقة البوذياب، فيما تشهد المدينة بين الحين والأخر خروقات امنية توقع خسائر بين المدنيين والأجهزة الأمنية.

103-1