رئيس وزراء كردستان العراق غدا الاحد في طهران

ونيتشرفان الذي تحول الى الرجل رقم واحد في كردستان العراق عقب استقاله مسعود بارزاني من رئاسة الاقليم، سيبحث في هذه الزيارة التي يرافقه فيها قباد طالباني مساعد رئيس وزراء كردستان العراق ايضا، مع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية وجهات النظر المختلفة حول القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب التقارير فإن نتشيرفان البارزاني الذي اجرى في السابق زيارات الى دول اوروبية يسعى الى اقناع حكومة بغداد باجراء مباحثات ثنائية والتوصل الى حل للقضايا والمشاكل العالقة بين الجانبين.

وكان السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي قد اعلن ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد بذلت المساعي بغية اعادة العلاقات وتطبيعها بين كردستان العراق والحكومة المركزية.

مكانة ايران الاقليمية لاسيما في العراق اعطت كردستان العراق هذا الأمل بأن تسعى طهران هذه المرة ايضاً كما كانت في السابق معيناً وداعماً للاكراد في فترات مختلفة، الى تسوية مشاكلها مع بغداد لاسيما قبيل اجراء الانتخابات البرلمانية.

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