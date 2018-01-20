البث المباشر

لمستخدمي واتساب... احذروا من هذه الرسالة الخادعة

لمستخدمي واتساب... احذروا من هذه الرسالة الخادعة
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

صدرت تحذيرات جديدة حول عملية احتيال تطال مستخدمي واتساب عبر طلب دفع "اشتراك" لاستخدام تطبيق الرسائل.

العالم - العالم الرقمي 

وتقضي عملية الاحتيال، التي ظهرت لأول مرة العام الماضي، بقيام المستخدمين بدفع مبلغ مالي لتجديد اشتراكهم، ولجأ بعض المستخدمين لموقع تويتر لطلب المشورة حول هذا الخلل أو ما يسمى بـ "scam".

وتحوي رسالة الاحتيال أيضا على تعليمات للحصول على اشتراك مدى الحياة، مقابل رسوم رمزية، حيث يتم استخدامها من قبل قراصنة الإنترنت لخداع المستخدمين وتقديم تفاصيل الدفع الخاصة بهم.

وحذر Action Fraud، المركز الوطني للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في بريطانيا، المستخدمين من الوقوع في فخ عملية الاحتيال، وأوضح أن مستخدمي واتساب على المدى الطويل، يدفعون رسوما سنوية لاستخدام خدمة الرسائل، وفي عام 2016، تم إلغاء هذا الأمر من قبل فيسبوك، التي استحوذت على واتساب مقابل 11.4 مليار جنيه إسترليني.

102-10

روابط ذات صلة

"فيسبوك" تتجه لحظر مواقع إخبارية والسبب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اربعة قتلى في مواجهات عسكرية على الحدود بين الهند وباكستان

أحمد أويحيى: لن أترشح ضد بوتفليقة

شاهد/ رد مذيع الجزيرة على مزاعم خلفان بأنّ القناة أقيمت بأرض جدّه!

سياسي أردني يناشد السلطات السعودية بالافراج عن العودة

بهذه الطريقة اصبحت فقيرا!

بالفيديو... المقاتلات التركية تشعل الأرض تحت أقدام الوحدات الكردية في عفرين

مذا يعني سيطرة الجيش السوري على مطار ابو الظهور العسكري؟!

الشرطة النيجيرية تحرر أربعة أجانب تم اختطافهم من أجل فدية

مجلس ديالى يكشف "سراً غامضاً" وراء عودة أنفلونزا الطيور لدواجن المحافظة

شاهد/ حفل لهيئة الترفيه السعودية.. "اختلاط ورقص ومجون"!

نتيجة مدهشة لحيلة يابانية للتخلص من سموم الجسم خلال الليل!

لمستخدمي واتساب... احذروا من هذه الرسالة الخادعة

فلسطين ترفع قضية عهد التميمي إلى الجنايات الدولية

اعتصام لموظفي الانوروا في طرابلس

 باحث بريطاني : ادارة ترامب أنفقت مليون دولار لاستغلال اعمال الشغب في ايران

ترامب يمدد عمل قانون مراقبة اتصالات الأجانب دون إذن قضائي

نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى القاهرة

معركة عفرين تشتعل... "الجيش الحر" يبدأ دخول مناطق تسيطر عليها الوحدات الكردية!

عون يطلب من مجلس الدفاع البقاء على الجهوزية

دولة خليجية تهدد رئيس المعهد الأوروبي للقانون بالإغتيال!

الأکثر مشاهدة