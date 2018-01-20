لمستخدمي واتساب... احذروا من هذه الرسالة الخادعة

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وتقضي عملية الاحتيال، التي ظهرت لأول مرة العام الماضي، بقيام المستخدمين بدفع مبلغ مالي لتجديد اشتراكهم، ولجأ بعض المستخدمين لموقع تويتر لطلب المشورة حول هذا الخلل أو ما يسمى بـ "scam".



وتحوي رسالة الاحتيال أيضا على تعليمات للحصول على اشتراك مدى الحياة، مقابل رسوم رمزية، حيث يتم استخدامها من قبل قراصنة الإنترنت لخداع المستخدمين وتقديم تفاصيل الدفع الخاصة بهم.



وحذر Action Fraud، المركز الوطني للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في بريطانيا، المستخدمين من الوقوع في فخ عملية الاحتيال، وأوضح أن مستخدمي واتساب على المدى الطويل، يدفعون رسوما سنوية لاستخدام خدمة الرسائل، وفي عام 2016، تم إلغاء هذا الأمر من قبل فيسبوك، التي استحوذت على واتساب مقابل 11.4 مليار جنيه إسترليني.

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