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عون يطلب من مجلس الدفاع البقاء على الجهوزية

عون يطلب من مجلس الدفاع البقاء على الجهوزية
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعلن ​المجلس الاعلى للدفاع​ اللبناني، في بيان صدر بعد الاجتماع التي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون أن "الرئيس أعطى توجيهاته لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الاستقرار الأمني، وحثّهم على البقاء على جهوزية دائمة لمنع أي خلل أمني، منوّهاً بالجهود التي تُبذل للمحافظة على الاستقرار في البلاد".

العالم_لبنان

وأوضح أنه "في إطار التحضير لمؤتمر "روما- 2" الذي سينعقد خلال شهر شباط القادم، عرضت كل من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي احتياجاتها استناداً إلى خطط موضوعة في إطار ​مكافحة الارهاب​ والمحافظة على الاستقرار الأمني في البلاد. ثم تم التطرق الى ما يسمى بالجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان والذي تنوي اسرائيل اقامته عند النقاط الـ13 التي يتحفظ لبنان عليها، والذي يعتبر خرقاً للقرار 1701. وقد تقرر ان يقوم لبنان بكافة الوسائل والاجراءات لمنع خرق هذا القرار"، لافتا الى أنه "بعد المداولات، اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها.وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون".

 

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