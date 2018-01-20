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اربعة قتلى في مواجهات عسكرية على الحدود بين الهند وباكستان

اربعة قتلى في مواجهات عسكرية على الحدود بين الهند وباكستان
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

اعلنت السلطات الهندية والباكستانية ان ثلاثة مدنيين وعسكريا قتلوا السبت في منطقة كشمير في تبادل لاطلاق النار بين جنود باكستانيين واخرين هنود على الحدود بين البلدين.

العالم . أسيا و الباسفيك

وادت المواجهات العسكرية بين البلدين خلال اسبوع الى مقتل 21 شخصا في منطقة كشمير الواقعة في جبال الهيملايا والمقسومة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947.

ولقي جندي هندي مصرعه السبت برصاص الجيش الباكستاني قرب بلدة لوش على خط التماس بين البلدين، حسب ما اعلن الجيش الهندي. في حين اعلنت الشرطة الهندية ان هنديين قتلا بينهما صبي في ال15 من العمر برصاص العسكريين الباكستانيين على الحدود بين البلدين.

على الجانب الباكستاني اعلنت وزارة الخارجية ان مدنيا في الستين من العمر قتل واصيب اثنان اخران بجروح بينهم طفل في السادسة برصاص جنود هنود.

وتشهد المنطقة الحدودية في كشمير بين الهند وباكستان اشتباكات متكررة.

كما ان هذه المنطقة تشهد في جانبها الهندي مواجهات بين القوات الهندية ومجموعات انفصالية تطالب بالاستقلال او بالالتحاق بباكستان.

المصدر: أ ف ب

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