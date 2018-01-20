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مسؤول حكومي تونسي يعلن مقتل بلال القبي مساعد زعيم تنظيم القاعدة فيما يسمى بلاد المغرب الإسلامي في كمين في تونس
السودان يغلق معبر قرورة على الحدود مع إرتريا
إنطلاق مسيرة في منطقة المعامير تضامناً مع الرموز المعتقلين المحرومين من العلاج
دمشق: العدوان التركي يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية
روداو: الجيش التركي يقصف قرية "عطمانو" التابعة لمنطقة راجو في عفرين
القيادي في حماس محمود الزهار: الضفة لا تحتاج توجيهات من غزة ومحاولة تحميل غزة المسؤولية مبرر لشن عدوان
الخارجية السورية: دمشق تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بهذه العملية العسكرية
مصدر رسمي في وزارة "الخارجية والمغتربين": الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية
روسيا تعبر عن قلقها حيال القصف التركي على عفرين
الداخلية الأفغانية: قتلى ورهائن في هجوم على فندق انتر كونتيننتال في كابل
مصدر رسمي في وزارة "الخارجية والمغتربين": الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.