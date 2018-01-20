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سوريا تفجر مفاجأة بشأن عمليات تركيا في عفرين !

سوريا تفجر مفاجأة بشأن عمليات تركيا في عفرين !
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

العالم ـ سوريا

أدانت سوريا بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين مطالبة المجتمع الدولي بإدانته واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فوراً.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم إن “الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية” مؤكدة أن هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية.

وأضاف المصدر أن “سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بهذه العملية العسكرية التي هي جزء من مسلسل الأكاذيب التي اعتدنا عليها من النظام التركي”.

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن “سوريا تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان التركي واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا”.

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