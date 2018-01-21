البث المباشر
القيادة العامة للجيش: الأعمال القتالية لوحدات الجيش في منطقة ابو الضهور أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة والفصائل المرتبطة به وشكلت ضربة قاصمة له ولداعميه الإقليميين والدوليين
الجيش اليمني واللجان يسيطرون على جبل الشبكة وعدد من التلال في البيضاء
الرئيس الأوكراني يزور إحدى الدول باسم مستعار
إعلام الأسرى: سلطات الاحتلال تحوّل الأسير محمود عريف الدويك، إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وذلك بعد قضاء عاماً كاملاً في سجون الاحتلال
الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية: ندعو كافة الأحزاب والقوى والهيئات والمؤتمرات العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لدعم شعب البحرين
نصف مليون مستوطن على 150 مستوطنة بالضفة الغربية
أويحيى: لن ننسى دخول السفير السعودي للأمم المتحدة بعلم الجزائر
الخارجية الايرانية تأمل أن تتوقف العملية العسكرية في عفرين فورا وتؤكد ان استمرارها قد يخدم الجماعات التكفيرية والارهابية
الخارجية الايرانية تأمل ان تتوقف العملية العسكرية في عفرين فورا وتؤكد على وحدة الاراضي السورية وسيادتها
الخارجية الايرانية تدعو الى وقف العملية العسكرية في عفرين فورا وتؤكد على وحدة الاراضي السورية وسيادتها

المحكمة الاتحادية العراقية تقرر التقيد بالمدة الخاصة لانتخاب أعضاء البرلمان

المحكمة الاتحادية العراقية تقرر التقيد بالمدة الخاصة لانتخاب أعضاء البرلمان
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الاحد التقيد بالمدة الخاصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم تغييرها.

العالم - العراق

وكان عضو مجلس النواب العراقي محمد سعدون الصيهود قد اعلن يوم امس السبت، عن ارسال رئيس البرلمان سليم الجبوري كتابا إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة او الافتاء بتأجيل الانتخابات من عدمه، مبينا ان الاخيرة لم تجب على ذلك الكتاب ويبدو أنها تنتظر حصول توافقات بين الكتل السياسية بهذا الشأن.

ودعا الصيهود "المحكمة الاتحادية الى الاسراع في البت بالموضوع كون تأجيل الانتخابات او إجرائها في موعدها المحدد لا يمكن ان يحسم البرلمان أمره في الوقت الحاضر بحكم الاختلاف في وجهات النظر بين الكتل المتواجدة فيها حيث يرغب كل من تحالف القوى و التحالف الكردستاني باستثناء التغيير الى تأجيل الانتخابات في حين يصر التحالف الوطني على إجرائها في موعدها المحدد".

وحذر الصيهود من ان تأجيل الانتخابات قد يؤدي بالبلد الى الذهاب للمجهول والفوضى السياسية والتي سيرافقها فوضى امنية بحكم توقف عمل البرلمان والحكومة المركزية والدستور حال انتهاء الفترة التشريعية في حزيران المقبل، حسب قوله.

6

روابط ذات صلة

الحكيم: الانتخابات المقبلة مصيرية

البرلمان العراقي يرسل كتابا للمحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الشمال السوري بين احتلالين: عندما يرفض الانفصاليون «حضن الوطن»

الأم أمْ الإبنة.. ما مدى شعبية ميلانيا وإيفانكا الطامحة للرئاسة؟!

السفير الأمريكي يغطس في مياه موسكو المتجمدة أسوة ببوتين!

فرنسا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة لبحث الوضع في سوريا

«روبرت فيسك»: تحالف قريب بين الأسد وأردوغان!

أطباء يزعمون اكتشاف نظام دقيق للتنبؤ بموعد موت الإنسان!

على طريقة يوميات مدير عام وزير التجارة السوري يضبط المخالفين ويقف مع المواطن

جرعة جديدة من خفايا اغتيالات الموساد التي طالت عربا وأجانب

بالفيديو .. انتهاء الهجوم على فندق إنتركونتينتال في كابل

إجراء أول عملية لزرع وجه مزدوج!

إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بشأن سد النهضة

لدى استقباله خرازي أول تصريح من الرئيس الأسد على عدوان تركيا على عفرين

بيان هام للجيش السوري حول تحرير مطار ابو الضهور

تركيا: يجب "تطهير" باقي مناطق سوريا والعراق مثلما بدأنا بعفرين

بالفيديو... امير سعودي يهاجم بن سلمان ويحذره بالجوع

توتر في مخيمات اللاجئين الروهينغا قبل بدء تنفيذ خطة ترحيلهم لميانمار

أول تعليق رسمي مصري على العملية التركية في عفرين السورية

قطع الأصابع حزناً على الموتى... أغرب العادات في إندونيسيا

أردوغان: لن نتراجع خطوة واحدة عن عملية عفرين شمال سوريا

مدينة ألمانية تغلق أبوابها أمام اللاجئين

الأکثر مشاهدة