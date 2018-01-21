ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة متجهة لإرهابيي “النصرة” بالغوطة

العالم - سوريا

وأفاد ضابط من الجهات الأمنية المختصة في تصريح لموفد "سانا" بأنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الأهالي نفذت إحدى دوريات الجهات المختصة كمينا على أحد المحاور المحتملة لإمداد التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية تم من خلاله ضبط شحنة كبيرة من الذخائر المتنوعة والأسلحة بعضها أمريكي الصنع إضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من الأجهزة الطبية وجميعها قادمة من المنطقة الجنوبية لإرهابيي جبهة النصرة الذين يتكبدون خسائر كبيرة خلال عمليات الجيش العربي السوري على بؤرهم وتحصيناتهم في الغوطة الشرقية”.

وأشار الضابط إلى أنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة وذخائر وغيرها من الإمدادات المتجهة إلى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية وغيرها” مبينا أن الجهات المختصة تنفذ خطة محكمة لقطع خطوط الإمداد عن التنظيمات الإرهابية ولتضييق الخناق عليها ومن ثم القضاء على كامل أفرادها وإعادة الأمن والأمان إلى كامل الأراضي السورية.

ونفذت الجهات المختصة خلال الأشهر الماضية العديد من عمليات الرصد والمتابعة وبكمائن محكمة حيث تم خلالها توقيف سيارات كانت تحمل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والطلقات وقذائف الهاون إضافة إلى رشاشات متنوعة وصواريخ بعضها فرنسي الصنع كانت متجهة إلى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية.

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