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مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يقتحم عدداً من المنازل في بلدة "عزون" شرق قلقيلية
مراسل العالم : سقوط 3 قذائف صاروخية مصدرها الأراضي السورية، على مدينة الريحانية التابعة لولاية "هطاي"جنوبي تركيا
مراسل العالم: سقوط 3 قذائف صاروخية من منطقة عفرين على مدينة الريحانية التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا
القيادة العامة للجيش: الأعمال القتالية لوحدات الجيش في منطقة ابو الضهور أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة والفصائل المرتبطة به وشكلت ضربة قاصمة له ولداعميه الإقليميين والدوليين
الجيش اليمني واللجان يسيطرون على جبل الشبكة وعدد من التلال في البيضاء
الرئيس الأوكراني يزور إحدى الدول باسم مستعار
إعلام الأسرى: سلطات الاحتلال تحوّل الأسير محمود عريف الدويك، إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وذلك بعد قضاء عاماً كاملاً في سجون الاحتلال
الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية: ندعو كافة الأحزاب والقوى والهيئات والمؤتمرات العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لدعم شعب البحرين
نصف مليون مستوطن على 150 مستوطنة بالضفة الغربية
أويحيى: لن ننسى دخول السفير السعودي للأمم المتحدة بعلم الجزائر
مراسل العالم : سقوط 3 قذائف صاروخية مصدرها الأراضي السورية، على مدينة الريحانية التابعة لولاية "هطاي"جنوبي تركيا
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.