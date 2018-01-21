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كاتب سعودي:

انتقاد لاذع لـ"هيئة الترفيه" بالسعودية: تستنسخ تجربة دبي بغباء!

انتقاد لاذع لـ
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

دشن الكاتب الصحفي السعودي، تركي الروقي هجوما عنيفا على هيئة الترفيه ونشاطاتها المنافية للآداب والعادات والتقاليد السعودية، مشيرا بأن المسؤولين عنها قاموا باستيراد الترفيه من دبي بغباء ودون تمحيص ومواءمة مع عادات السعوديين.

العالم - السعودية

وقال “الروقي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “هيئة الترفيه تستنسخ بغباء تجربة دبي دون تمحيص أو مواءمة لنشاطاتها مع قيم المجتمع. عندما تفرض الأقلية رغباتها على الأكثرية نخرج بمنتج ترفيهي مشوه كما تفعل الهيئة في بعض نشاطاتها”.

وجاء ذلك ردا على ما تداوله ناشطون بمواقع التواصل في مقطع مصور أظهر اقتحام سعوديون لحفل أقامته هيئة الترفيه بمنطقة حائل، حيث شهد الحفل الغنائي اختلاط بين الرجال والنساء الذين ظهروا وهم يتمايلون على أنغام الموسيقى في مشهد اغضب السعوديين.

 

وعبر وسم #اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل أشاد الناشطون بما فعله هؤلاء الشباب من اقتحام للحفل والبطش بالفرقة الموسيقية وطرد الحاضرين وتشتيتهم.

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