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مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وسط اطلاق لقنابل الصوت والغاز
مراسل العالم : إصابة 3 من جنود الاحتلال الاسرائيلي بعد رشقهم بالحجارة بالقرب من بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل دخانية في محيط برج "كيسوفيم" العسكري شرق القرارة
أ ف ب: وزير الخارجية الفرنسي يزور ايران في الخامس من اذار/مارس
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يقتحم عدداً من المنازل في بلدة "عزون" شرق قلقيلية
مراسل العالم : سقوط 3 قذائف صاروخية مصدرها الأراضي السورية، على مدينة الريحانية التابعة لولاية "هطاي"جنوبي تركيا
مراسل العالم: قنص جنديين سعوديين في موقعي الشرفة والشبكة بنجران
وزير الخارجية الفرنسي: مجلس الأمن يبحث الوضع في سوريا غدا
رويترز: استهداف مدينة كيليس التركية الحدودية بصاروخ اطلق من الاراضي السورية
الخارجية الاميركية: تيلرسون أبلغ نظيريه التركي والروسي بأن أميركا "قلقة للغاية" بشأن الوضع في شمال غرب سوريا
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وسط اطلاق لقنابل الصوت والغاز
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.