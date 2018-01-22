قاسمي: علاقات إيران وألمانيا آخذة بالتنامي

العالم- ايران

وفي معرض إجابته علي سؤال حول العقبات المصرفية التي يواجهها طلاب الجامعات والتجار الإيرانيون في الصين قال، كانت تعترض بعض المشاكل طلاب الجامعات وبعض التجار الإيرانيين خلال معاملاتهم مع الصين وقد أجريت بعض المحادثات بين المسؤولين المصرفيين الإيرانيين مع الطرف الصيني وان وزارة الخارجية تواصل متابعة هذا الموضوع من جانبها.

ونوه الى انه في غضون الأسبوعين الأخيرين ، حصلت انفراجات جيدة وتم إحتواء بعض القضايا ونحن نأمل في أن يتم حل القضايا الأخرى كذلك.

وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي ردا على سؤال آخر حول مقال منتشر في مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية، حول وجود بعض المحاولات في تصعيد الضغوط ضد إيران أضاف، 'ان هذه الإقتباسات من دير شبيغل مجرد موضوع إعلامي وليس لدينا أية علامة من الحكومة الألمانية بهذا الشأن'.

وأضاف قاسمي ، ان علاقات إيران وألمانيا آخذة بالتنامي ونحن نأمل في أن تستمر هذه العلاقات بحركتها في مسار التطور نظرا للمحادثات الجارية بين البلدين وان نتمكن من إقامة علاقات أفضل مع هذا البلد الذي تربطه علاقات إقتصادية عريقة بإيران.

وأردف في ذات السياق، انه لا يجب الأخذ بما يطبع في الصحف وانه لمن الضروري النظر بحنكة في هذه القضايا كما أن الحكومة الألمانية لديها الدقة اللازمة في التعاطي مع موضوعات كهذه وانها تتابع القضايا بدقة أكبر'.

السعودية لازالت تقرع طبول العداء كما في السابق

وقال المتحدث باسم الخارجية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في أن تتمكن بلدان المنطقة كافة من العيش الى جانب بعضهم البعض بصورة سلمية.

وأضاف قاسمي خلال مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، في رد على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الروسي 'سيرغي لافروف' بشأن موضوع الوساطة الروسية بين إيران والسعودية وتبادل الوفود بين إيران والسعودية ، انه 'لم يتم تبادل وفود بين البلدين لحد الآن'.

وقال قاسمي في إشارة الى ان السعودية لازالت تقرع طبول العداء كما في السابق، ان هذه التصرفات تظهر ان السعودية ليس لديها الاستعداد اللازم لحد الآن لتبني تصرف منطقي وعقلاني في المنطقة وانها لا تستطيع اتخاذ قرار صائب وهذا يبعث على الأسف.

وفي معرض تأكيده علي ان السعودية لا تستطيع ان تتحرك في منحى ضمان مصالح المنطقة قال ، اننا نرغب في إقامة علاقات سليمة يتخللها الإحترام المتبادل ونحن نتطلع الى إرساء قواعد التعاون والوفاق الإقليمي.

ونوه، اننا لم نرفض كافة التصريحات والنوايا الحسنة بشأن الحد من حدة التوتر وكنا ولازلنا نرغب في أن تتمكن بلدان المنطقة من العيش الي جانب بعضهم البعض بصورة سلمية.

وبالنسبة لتوجيه الإتهامات الأخيرة من قبل وزير الخارجية السعودي 'عادل الجبير' الى إيران قال، 'يبدو ان وزير الخارجية السعودي يعيش فقط للتفوه بتصريحات كهذه واذا جردنا الجبير من هذه الأقاويل والتخرصات لم يتبق من هويته أي شيئ'.

وأضاف مصرحا، انني أتصور بأن أسلوب كهذا أصبح مألوفا للعالم الي حد كبير وان السعودية على الرغم من تكرار هذه المزاعم والتصريحات المكررة أخذت تراوح في أزماتها ولا يمكن تجاهل الكوارث التي افتعلتها السعودية في اليمن والإكتراث بأقاويل كهذه.

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