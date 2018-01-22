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شاهد..صورة غريبة لـ"بن سلمان" تثير ضجة!

شاهد..صورة غريبة لـ
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

شن الداعية التونسي بشير بن حسن هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واصفا إياه بالطاغية.

العالم- السعودية

ونشر “بن عمر” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة مثيرة وغريبة لبن سلمان مرتديا “سوارا” في يده وزيا أمريكيا في أحدى الاستراحات الخاصة به.

وعلق “بن عمر” على الصورة موجها رسالة للسلفيين قائلا: “خادم الحرمين الشريفين واشارة التوحيد برؤية 2030 !! هذا الذي يستعبد الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا هذا الذي يسجن العلماء الأخيار هذا الذي قال عن علماء الصحوة الإسلامية سوف ندمرهم فورا !!”.

واضاف:” قولوا للسلفيين الحمقى احذية الطغاة هذا ولي امركم و نعمتكم”.

وجاء تعليق “بن عمر” تعليقا على ما اعلنه محمد بن سلمان في أكتوبر/تشرين أول الماضي أن المملكة دعاة الصحوة الإسلامية في بلاده، مشيرا إلى أن بلاده تسعى للعودة إلى “الإسلام الوسطي المعتدل”.

وقال “بن سلمان” خلال مشاركته في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، بحضور غفير لرجال الأعمال والإعلاميين، ردا على سؤال بشأن النهج الأكثر انفتاحا الذي تتخذه المملكة مؤخرا: “إن السعودية لم تكن كذلك قبل العام 1979 (في إشارة للثورة الإسلامية في إيران)، السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع صحوة بعد عام 1979، لأسباب كثير ليس من مجال اليوم ذكرها، فنحن لم نكن بهذا الشكل في السابق”.

يشار إلى انه لم تمر على تصريحات “ابن سلمان” أيام حتى شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات في صفوف العلماء في المملكة والمعارضين، للتوجه الجديد الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان، اعتقل على إثرها العشرات الذين كان من بينهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

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