برلين تحذر من "مخاطر غير محسوبة" للعملية التركية بعفرين

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وقال غابرييل: "الجانبان اللذان يقاتلان بعضهما البعض الآن، كانا قد بذلا جهودا كبيرة في الحرب على إرهاب "داعش" وقدما تضحيات كبيرة خلال ذلك"، حسب قوله.

واعتبر غابرييل أنه بعد النجاح الذي تحقق في محاربة تنظيم "داعش"، فإن سوريا تحتاج إلى خطوات أخرى على طريق الاستقرار والسلام، وأن المواجهات العسكرية الجديدة هي آخر ما تحتاجه سوريا، لأن الناس هناك عانوا بما فيه الكفاية.

وأضاف أن جهود الجميع يجب في النهاية أن تستهدف التقدم على الصعيد السياسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون على رأس أجندة الجولة التالية من مفاوضات فيينا المزمعة حول سوريا يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكانت تركيا أعلنت أمس بدء عملية برية ضد عفرين، الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد، بهدف إقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية.

المصدر: DW

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