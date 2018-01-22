البث المباشر
فؤاد معصوم يصدر مرسوما بتحديد ١٢ ايار مايو موعدا للانتخابات التشريعيه في العراق
رويترز عن مصادر بمطار القاهرة: السلطات الأمريكية تحظر نقل جميع الشحنات من المطار إلى أمريكا باستثناء حقائب الركاب
الجيش السوري يسيطر علی قرية "ابو حريق" غرب قرية طوطح بعد مواجهات مع داعش
الرئيس اللبناني يبدأ الثلاثاء زيارة للكويت تستمر يومين هي الأولى له منذ انتخابه، في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني 2016
مصر تؤهل مصافيها وتستأنف استيراد الخام العراقي
القوات المسلحة التركية تبدأ هجوما بريا انطلاقا من أعزاز للوصول إلى منطقة عفرين
وزاره الصحة بغزة تعلن دخول الخدمات الصحية في قطاع غزة مرحلة الخطر بسب ازمة الوقود
القوة الصاروخية اليمنية:حصيلة قتلى المرتزقة بالضربة البالستية بمعسكر الخيامي تجاوزت الـ40 بالاضافة الى تدمير مخزن السلاح
أ ف ب: الفلسطينيون يعتبرون ان خطاب بنس "التبشيري" يشكل "هدية للمتطرفين"
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع "قاهر تو إم" على معسكر الخيامي بتعز

برلين تحذر من "مخاطر غير محسوبة" للعملية التركية بعفرين

برلين تحذر من
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل من مخاطر لا يمكن التكهن بعواقبها على وقع المواجهة العسكرية بين تركيا وفصائل حماية الشعب الكردية في عفرين السورية.

العالم - اوروبا

وقال غابرييل: "الجانبان اللذان يقاتلان بعضهما البعض الآن، كانا قد بذلا جهودا كبيرة في الحرب على إرهاب "داعش" وقدما تضحيات كبيرة خلال ذلك"، حسب قوله.

واعتبر غابرييل أنه بعد النجاح الذي تحقق في محاربة تنظيم "داعش"، فإن سوريا تحتاج إلى خطوات أخرى على طريق الاستقرار والسلام، وأن المواجهات العسكرية الجديدة هي آخر ما تحتاجه سوريا، لأن الناس هناك عانوا بما فيه الكفاية.

وأضاف أن جهود الجميع يجب في النهاية أن تستهدف التقدم على الصعيد السياسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون على رأس أجندة الجولة التالية من مفاوضات فيينا المزمعة حول سوريا يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكانت تركيا أعلنت أمس بدء عملية برية ضد عفرين، الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد، بهدف إقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية.

المصدر: DW

114

روابط ذات صلة

الكرملين: توجد اتصالات بين بوتين وبوروشينكو لا يعلن عنها

اردوغان:لن نتراجع عن عملية عفرين ومتفقون مع موسكو

معركة عفرين: ثمن الشراكة مع واشنطن

جوامع تركيا تشارك في الهجوم على عفرين !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"مشروع داعشية" تطلب العفو من بوتين

جورج ويا يؤدي اليمين رئيسا جديدا لليبيريا

بالفيديو..استمرار التظاهرات المناهضة لترامب في امريكا

سفير بلاروسيا السابق: حجم التجارة بين إيران وبلاروسيا حقق رقما قياسيا

بالفيديو...شاهد الفرحة العارمة لبلدتي الفوعة وكفريا بعد تحرير مطار أبو الظهور العسكري

العراق يتلقى دعوة حضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

أربعة يتقاتلون في عفرين .. فمن سينتصر ؟

﻿رئيس حزب تونسي مُقرّب من أبوظبي يرغب في تزعّم المعارضة

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم نائب في التشريعي

أنباء عن بدء الجيش التركي الدخول إلى عفرين من محور إعزاز

وقفة احتجاجية بنابلس ضد زيارة نائب الرئيس الأمريكي

نزاربايف يطلع بوتين على تفاصيل لقائه مع ترامب

صور تقشعر منها الابدان..جرائم لن ينساها التاريخ (18+)

من جديد... مسلسل "باب الحارة" يثير الجدل! 

البرلمان العراقي يُصوت على تعديل لقانون الانتخابات البرلمانية

الجزائر تترشح لعضوية مجلس الأمن

جامعة طهران تحصل على جائزة عالمية في مجال الطاقة

الأدميرال سياري يشرح تفاصيل مناورات محمد رسول الله (ص)

الرئيس عون: استقرار لبنان خط احمر

شاهد..مات 6 من عائلته بحادث طريق..ويكيل المدح للملك سلمان!

الأکثر مشاهدة