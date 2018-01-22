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شاهد..مات 6 من عائلته بحادث طريق..ويكيل المدح للملك سلمان!

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

في واقعة تعكس خنوع البعض ولجوئهم للتطبيل للحكام على الرغم من مسؤوليتهم عن معاناتهم، يكيل مواطن سعودي فقد 6 من ابنائه وزوجته في حادث مروري بجازان نتيجة سوء الطريق وعدم عمل الصيانة اللازمة له، المديح للملك سلمان.

العالم - السعودية

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمواطن السعودي سعد الكدمي وهو يكيل المديح للملك سلمان وولاة الأمر متعهدا "أن لا يترك سجدة إلا ويدعو فيها لهم".

وقال الكدمي في لقاء أجرته معه القناة السعودية الأولى وتداوله ناشطون على نطاق واسع بعد أن أمر الملك سلمان بتخصيص بيت وسيارة له تعويضا على مقتل أسرته بالكامل: “قيادتي وولاة اموري أيديهم بيضا بدوني”، مضيفا في وصلة تطبيلية فاخرة: “معظم الدول يحسدوننا على ولاة امورنا اللي معانا”.

وتوجه للملك سلمان قائلا: “مهما شكرته مهما شكرته ما راح اوفيه حقه ولكن اوعده وعدة بس..إني ما أسجد سجدة في حياتي إلا وأدعيله بالتوفيق”.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد نشرت صورا للكدمي وهو يودع أبناءه الستة وزوجته، الذين لقوا حتفهم قبل أيام في حادث سير مروع على طريق خارجي في منطقة جازان جنوبي المملكة.

وكانت الأسرة السعودية في نزهة بمحافظة هروب حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة، وأعلنت وزارة النقل في بيان أن نتائج التقرير الأولى للحادث أظهرت تقصيرا من قبل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، إضافة إلى عدم التزام مقاول الصيانة بإجراءات السلامة حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة.

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