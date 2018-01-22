تخذير.. هذه الموجة ستضرب العراق خلال الايام المقبلة!

تشير التوقعات الجوية المتوسطة المدى الى تقدم موجة برد قوية تعقب تأثير منخفض قطبي ممطر بغزارة على بلاد الشام، وأمطار متفرقة على العراق تبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" اليوم 22 كانون الثاني 2018 إن "الموجة الباردة تشمل كافة مدن البلاد والمنطقة".

وأضاف أن "الموجة تبدأ على مصر وبلاد الشام يوم السبت الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري وتتعمق تدريجيا على باقي دول المنطقة وتصل العراق يوم الاثنين او الثلاثاء من الاسبوع المقبل".

وأشار المتنبئ الجوي العراقي الى أن "هذه الموجة تعتبر اقوى موجة برد خلال موسم الشتاء الحالي".

والخارطة توضح المنخفض القطبي في طبقات الجو العليا متمركز على بلاد الشام يوم السبت 27-1.

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