البث المباشر
فؤاد معصوم يصدر مرسوما بتحديد ١٢ ايار مايو موعدا للانتخابات التشريعيه في العراق
رويترز عن مصادر بمطار القاهرة: السلطات الأمريكية تحظر نقل جميع الشحنات من المطار إلى أمريكا باستثناء حقائب الركاب
الجيش السوري يسيطر علی قرية "ابو حريق" غرب قرية طوطح بعد مواجهات مع داعش
الرئيس اللبناني يبدأ الثلاثاء زيارة للكويت تستمر يومين هي الأولى له منذ انتخابه، في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني 2016
مصر تؤهل مصافيها وتستأنف استيراد الخام العراقي
القوات المسلحة التركية تبدأ هجوما بريا انطلاقا من أعزاز للوصول إلى منطقة عفرين
وزاره الصحة بغزة تعلن دخول الخدمات الصحية في قطاع غزة مرحلة الخطر بسب ازمة الوقود
القوة الصاروخية اليمنية:حصيلة قتلى المرتزقة بالضربة البالستية بمعسكر الخيامي تجاوزت الـ40 بالاضافة الى تدمير مخزن السلاح
أ ف ب: الفلسطينيون يعتبرون ان خطاب بنس "التبشيري" يشكل "هدية للمتطرفين"
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع "قاهر تو إم" على معسكر الخيامي بتعز

من جديد... مسلسل "باب الحارة" يثير الجدل! 

من جديد... مسلسل
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت شركة "قبنض" للإنتاج والتوزيع الفني بياناً صحفياً، جاء في أحد بنوده أن هناك عقداً مبرماً بينها وبين شركة ميسلون لإنتاج الجزء العاشر والأجزاء التالية من مسلسل "​باب الحارة​" بالتساوي والشراكة والتناصف، وأن أي خروج عن بنود العقد فإن ‏القضاء السوري هو الفصل.

العالم - ثقافة

هذا البند أعاد إثارة الجدل حول ملكية العمل مجدداً، على الرغم من أن القضاء أعطى قراره النهائي بملكية شركة ميسلون للعمل الشامي الشهير، فهل هي لعبة لإثارة البلبلة مجدداً أم أن هناك اتفاقيات تحت الطاولة لم تظهر للعلن؟

القضاء السوري أكد أن الكاتب مروان قاووق "المتعامل مع شركة قبنض" لم يعد له أي حق بأي جزء من المسلسل المذكور كما لم يعد له أي حق بتأليف أي جزء أو التصرف فيه.

فضلاً عن أن اسم "باب الحارة"، محمي لدى وزارة الاقتصاد باسم بسام الملا صاحب شركة ميسلون بموجب شهادة تسجيل علامة فارقة رقم 111574 تاريخ 23/10/2007 وتحت الفئة 41 وهي فئة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي والسينمائي.

وقد ذكر موقعنا سابقاً بأن شركة قبنض قررت إنتاج مسلسل شبيه بمسلسل "باب الحارة" تحت اسم "الانتقام".

102-1

روابط ذات صلة

تخذير.. هذه الموجة ستضرب العراق خلال الايام المقبلة!

هذه الادوية يحظر تناولها على متن الطائرة..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"مشروع داعشية" تطلب العفو من بوتين

جورج ويا يؤدي اليمين رئيسا جديدا لليبيريا

بالفيديو..استمرار التظاهرات المناهضة لترامب في امريكا

سفير بلاروسيا السابق: حجم التجارة بين إيران وبلاروسيا حقق رقما قياسيا

بالفيديو...شاهد الفرحة العارمة لبلدتي الفوعة وكفريا بعد تحرير مطار أبو الظهور العسكري

العراق يتلقى دعوة حضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

أربعة يتقاتلون في عفرين .. فمن سينتصر ؟

﻿رئيس حزب تونسي مُقرّب من أبوظبي يرغب في تزعّم المعارضة

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم نائب في التشريعي

أنباء عن بدء الجيش التركي الدخول إلى عفرين من محور إعزاز

وقفة احتجاجية بنابلس ضد زيارة نائب الرئيس الأمريكي

نزاربايف يطلع بوتين على تفاصيل لقائه مع ترامب

صور تقشعر منها الابدان..جرائم لن ينساها التاريخ (18+)

من جديد... مسلسل "باب الحارة" يثير الجدل! 

البرلمان العراقي يُصوت على تعديل لقانون الانتخابات البرلمانية

الجزائر تترشح لعضوية مجلس الأمن

جامعة طهران تحصل على جائزة عالمية في مجال الطاقة

الأدميرال سياري يشرح تفاصيل مناورات محمد رسول الله (ص)

الرئيس عون: استقرار لبنان خط احمر

شاهد..مات 6 من عائلته بحادث طريق..ويكيل المدح للملك سلمان!

الأکثر مشاهدة