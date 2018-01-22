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الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨
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صور تقشعر منها الابدان..جرائم لن ينساها التاريخ (18+)
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
ارتكب طيران العدوان السعودي فجر اليوم مجزرة تقشعر منه الابدان بإستهداف منزل مواطن ومستوصف طبي في منطقة المصاعبة بمديرية سحار في صعدة وراح ضحيتها 7 شهداء معظمهم نساء واطفال و5 جرحى بعضهم حالته خطيرة.
العالم - مراسلون
تصنيف :
العالم الاسلامي
الیمن
السعودية
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
طيران العدوان السعودي
منطقة المصاعبة ب
مديرية سحار
صعدة
نساء واطفال
العدوان السعودي على اليمن
جرائم السعودية
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.